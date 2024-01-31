المالية توافق على تخصيص 900 درجة لتعيين ذوي المهن الصحية.. وثيقة

2024-01-31 09:50:05 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





وافقت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، على تخصص ٩٠٠ درجة لتعيين ذو المهن الصحية والطبية في عموم محافظات العراق.

واشارت وثيقة، صادرة من وزارة المالية، بتوقيع الوزيرة طيف سامي، حصلت "الاولى" على نسخة منها ، الى انه "استناداً لاحكام المادة (١٤/ثانيا/ /٢) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة رقم (۱۳) للسنوات المالية (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، كتابكم المرقم ٤٥٧٠ في ٢٠٢٤/١/١٤ حصلت الموافقة (قدر تعلق الأمر بتعديل الملاك) ، على اجراء الحذف والاحداث بعدد (۹۰۰) درجة ضمن مفردات ملاك دوائركم في المحافظات لتعيين خريجي ذوي المهن الطبية والصحية والسائدة المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (٦) لسنة /۲۰٠٠ المعدل، وكما مبين بالجداول المرفقة طياً على أن يتم سرعة التنسيق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لغرض تمكن المجلس من اطلاق التعيينات للمشمولين بالقانون المذكور اعلاه ".

واضافت الوثيقة، "على ان يتم لاحقاً تزويد دائرة المحاسبة بجداول تفصيلية تتضمن الاسم الثلاثي والدرجة والعنوان الوظيفي وكلفها المالية مع رقم وتاريخ امر التعيين ورقم وتاريخ امر المباشرة . استثناء العناوين المضللة ضمن الجدول رقم (۲) المرفقة نسخة منه طيأ لتزويدنا بالعناوين الوظيفية الصحيحة بجانب الحذف وحسب جدول العناوين الوظيفية المعتمد لدينا والملاك المصادق عليه".



