2024-01-31 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، نجاح القوات الأمنية بضرب العدو في المناطق المعقدة جغرافياً، فيما حددت مناطق تواجد بقايا الإرهابيين بثلاث مناطق.

وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النتائج المتحققة للقوات الأمنية في 2023 ضد العصابات الإرهابية هي قتل أعداد كبيرة منهم، إذ لم تبق سوى أعداد قليلة جداً مختبئة في بعض المناطق الصعبة كالجبال والوديان والمناطق الصحراوية".

وأضاف أن "العمليات النوعية والرؤية الستراتيجية لعام 2024 هي ملاحقة تلك الخلايا الإرهابية والضغط عليها في المناطق المعقدة جغرافياً"، لافتاً الى أن" القوات الأمنية نجحت في الوصول الى تلك الخلايا عن طريق الضربات الجوية والعمليات النوعية".

وتابع الخفاجي أن" هنالك جهداً وتحليلاً استخباراتياً مستمراً، ورؤية عن طريق الاستطلاع و جمع المعلومات لملاحقة ما تبقى من العصابات الإجرامية".

وأكد الخفاجي أن" عمليات "وعد الحق" ستستمر خلال العام الجاري في مختلف المجالات، إضافة الى استمرار العمليات النوعية التي كان لها التأثير المباشر في تقويض العدو، وضبط الحدود، ومنع التسلل، وملاحقة ومطاردة من تبقى من عصابات داعش الإرهابية".