أمام أنظار وزير التربية.. مناشدة بشأن نقل متوسطة "طريق العلم" للبنين

2024-01-31 09:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

ناشد لفيف من أهالي شارع فلسطين- حي المهندسين في بغداد، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري على خلفية نقل متوسطة "طريق العلم" للبنين.

وقال الأهالي في مناشدة عبر "بغداد اليوم"، "نود من خلال هذه المناشدة لمعاليك أن نعبر عن قلقنا البالغ واستيائنا إزاء القرار الذي تم اتخاذه من قبل مدير عام تربية الرصافة الثانية بخصوص نقل متوسطة طريق العلم للبنين ودمجها مع اعدادية عقبة بن نافع للبنين وتفريغ المتوسطة الى قسم اعداد التدريب".

وأشاروا الى أن " مدرسة طريق العلم هي نتاج تظافر جهود وبعض تبرعات اهل المنطقة واولياء الامور، حيث قاموا بترميمها وتوفير خطوط الكهرباء لتحقيق تحسين وتطوير في بيئة التعليم وبعد اخطار مدير مدرسة طريق العلم بضرورة افراغ المدرسة خلال اسبوع يظهر بشكل واضح قلة الاهتمام بمساهمة المجتمع في التغيير والتطوير".

وأضاف الأهالي "تربطنا علاقة مميزة مع مدير مدرسة طريق العلم والذي يتمتع بكفاءة عالية ومهنية في نموذج القيادة التربوية التي تعكس عراقة واهمية وزارة التربية الغراء لذا نرى ان هذا القرار يعد غير مبرر ومجحف تجاه جهود اهل المنطقة "، مناشدين "الوزير للنظر في هذا الامر بعناية وان يأخذ في الاعتبار مساهمة المجتمع المحلي والاهالي في تحسين الظروف التعليمة".

وطالبوا "الوزير بإعادة النظر في هذا القرار والنظر الى حقوق ومصالح ابناء المنطقة الذي يستحقون تعليما جيدا وبيئة تربوية محفزة".