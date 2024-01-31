وزير الخارجية والسفير البيلاروسي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات

2024-01-31 10:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء مع السفير البيلاروسي غير المقيم لدى العراق فيكتور ريباك، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات.وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل سفير جمهورية بيلاروسيا غير المقيم لدى العراق فيكتور ريباك، في مبنى الوزارة ببغداد".وأشار إلى، أنه "تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالشكل الذي يُلبي التطلعات المشتركة وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".وتابع، "كما جرت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا والتحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز الاستقرار الإقليمي".