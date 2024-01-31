مفتن يجدد دعمه لجميع الاتحادات والمؤسسات الرياضية

2024-01-31 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعجدد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، دعمه لجميع المؤسسات الرياضية بغية النهوض بواقعها، جاء ذلك خلال استقباله عدداً من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية في مكتبه بمقر اللجنة .وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن" رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عقيل مفتن جدد لجميع الاتحادات عهده بتقديم كل ما بوسعه، وزملائه في المكتب التنفيذي، من أجل الصالح الرياضي الوطني العام وكل ما فيه الخير لجميع الرياضيين العراقيين في الاتحادات والأندية وسواها من المؤسسات الرياضية العراقية ".