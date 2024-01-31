2024-01-31 10:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أكدت وزارة الموارد المائية إن مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في محافظة البصرة وبإشراف إدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في المحافظة إستمرار أعمال توسيع وتعميق مغذيات الاهوار لتأمين إستقرار السكان المحلين والحفاظ على الثروة الحيوانية.



وقال مدير مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في محافظة البصرة المهندس مازن عبد الحسين ان المديرية أنجزت تطهير وكري مغذيات الأهوار بمسافة 45 كم من اصل 80 كم إبتداءً من نهر الساقية والصبيحية والجحيلة ونهر السبع بالإضافة الى تطهير وتمديد مسالك الأهوار الوسطى في البصرة وصولاً الى منخفض هور زجري والبحيرة الكبيرة وربط هذه المسالك القادمة من محافظة ميسان لتوفير دورة هيدرولكية لمياه الاهوار الوسطى وتأمين أقل درجة ملوحة ممكنة لمياه الاهوار وإنعاش اكبر مساحة ممكنة للأهوار.



وأضاف إن المديرية تواصل أعمال التطهيرات للجداول الرئيسية والفرعية وبالتنسيق مع مديرية الموارد المائية في محافظة البصرة حيث بلغت الخطة الكلية لهذا العام ٥٠٠كم طول و٧٥٠,٠٠٠ م٣ بالإضافة الى اعمال تطهير ماء البصرة البدعة بطول ٧٢كم من الكيلو متر ٦٥ الى محطة الضخ ٢٣٨ ،مضيفاً ان المديرية تقوم بإزالة نبات الشمبلان من مجرى قناة ماء البصرة لضمان تحقيق إنسايبة عالية لجريان المياه الى محافظة البصرة كذلك إزالة الشمبلان من الأحواض الحوض الأيمن والأيسر والحوض الثالث في مشروع ماء البصرة .



وبين إن مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في محافظة البصرة ساهمت بحملة إزالة بحيرات الإسماك التجاوزات من خلال ردم 44 بحيرة إسماك غير مجازة



وتابع ان هذه الاعمال تأتي ضمن إجراءات الوزارة الرامية لمعالجة الشحة المائية و ايصال المياه الى الأراضي الزراعية وجميع المستحقين وبعدالة.