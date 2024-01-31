خلال ساعات .. العثور على طفل ثان حديث الولادة مرمي تحت جسر في بغداد (صور)

2024-01-31 10:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

افاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، بالعثور على رضيع مرمي تحت أحد الجسور، وإلقاء القبض على والدته.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً بوجود طفل رضيع عمره ساعات ملقى أسفل جسر السنك من جهة الرصافة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، أنه "بعد الاستفسار من المواطنين القريبين من المكان تم التوصل إلى والدة الرضيع وملاحقتها والقبض عليها وإيداعها التوقيف".

وكان مصدر في الشرطة المحلية اعلن، في وقت سابق، اليوم الاربعاء، العثور على طفل داخل كيس للنفايات ضمن شارع 70 الواقع بمنطقة الأمين بالعاصمة بغداد، مبينا أن الطفل كان قد فارق الحياة.