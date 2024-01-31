الغرف التجارية: الدعم الحكومي جذب الكثير من الدول لإقامة علاقات اقتصادية مع العراق

2024-01-31 11:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلن اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص شهد تعافياً كبيراً في عام 2023، مؤكداً أن الدعم الحكومي للقطاع عمل على جذب الدول لإقامة علاقات اقتصادية متينة مع العراق.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القطاع الخاص في العراق شهد تعافياً كبيراً خلال عام 2023، بسبب الدعم الحكومي، إضافة إلى التعافي المالي والنقدي في عموم المصارف العراقية".

وأكد، أن "الدعم الحكومي الكبير للقطاع الخاص، انعكس إيجابياً على توافد الكثير من الدول إلى العراق، لإقامة علاقات اقتصادية متينة".

وأشار إلى، أن "ظاهرة (بريكس) الاقتصادية أصبحت واقع حال في تغيير عوالم الاقتصاد في العالم، حيث لم يعد الدولار واليورو، العملتين الأساسيتين في التعامل المالي".