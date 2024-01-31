2024-01-31 11:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني اجرى زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد اجتمع خلالها مع فصائل منضوية تحت لواء "المقاومة الاسلامية في العراق" بهدف خفض التصعيد العسكري ضد قوات الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجوم الأردن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قاآني اجرى زيارة غير معلنة الى بغداد قبل يومين عقد خلالها اجتماعات موسعة مع عدد من قادة الفصائل من أجل تهدئة الأوضاع الأمنية وإيقاف التصعيد العسكري ضد الامريكان.

وكانت كتائب حزب الله العراق، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إيقاف عملياتها ضد القوات الامريكية من اجل "عدم إحراج الحكومة العراقية"، موصية مقاتليها بـ"الدفاع السلبي مؤقتاً".

وأعلن الجيش الأمريكي، يوم الأحد 28 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة العشرات بهجوم لمسيرة استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية في الأردن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الموقع المستهدف هو "البرج 22"، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.

وردا على هذا الهجوم قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات ضد الفصائل المسلحة في العراق وسوريا وإيران.

وقال الرئيس الاميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إنه اتخذ القرار بشأن طبيعة الرد على هجوم الاردن الذي اودى بحياة 3 جنود امريكيين واصابة اكثر من 30 آخرين.

وأوضح بايدن، أنه "اتخذ القرار بشأن طبيعة الرد على الهجمات التي قتلت عسكريين أميركيين في الأردن"، مضيفا، "لا نريد حرباً أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط".