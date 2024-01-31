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توزيع 20 ألف حصة إغاثية بين الأسر النازحة  في دهوك وأربيل

توزيع 20 ألف حصة إغاثية بين الأسر النازحة  في دهوك وأربيل
توزيع 20 ألف حصة إغاثية بين الأسر النازحة  في دهوك وأربيل
2024-01-31 11:06:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

وزعت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين (19,683) حصة من المواد الاغاثية للنازحين داخل المخيمات في محافظتي دهوك وأربيل.

وأوضحت الوزارة ان فرقها الميدانية التابعة لفرعها في محافظة دهوك وزعت ( 14,214) حصة إغاثية بين الأسر النازحة القاطنة في مخيمات ( جم مشكو ,قاديا ,باجد كندالا ,خانكي ,كبرتو1 ,كبرتو2 ,شاريا ,مامليان والداودية ) ، كما وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة أربيل (5,469) حصة إغاثية بين النازحين القاطنين في مخيمات ( الخازر  ,حسن شام u2  ,حسن شام u3 ,ديبكة ,بحركة وهرشم ) .

وبينت الوزارة أن المساعدات الموزعة تضمنت (سلات غذائية وصحية)

يتبع ...

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