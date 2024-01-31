توزيع 20 ألف حصة إغاثية بين الأسر النازحة  في دهوك وأربيل

2024-01-31 11:06:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزعت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين (19,683) حصة من المواد الاغاثية للنازحين داخل المخيمات في محافظتي دهوك وأربيل.



وأوضحت الوزارة ان فرقها الميدانية التابعة لفرعها في محافظة دهوك وزعت ( 14,214) حصة إغاثية بين الأسر النازحة القاطنة في مخيمات ( جم مشكو ,قاديا ,باجد كندالا ,خانكي ,كبرتو1 ,كبرتو2 ,شاريا ,مامليان والداودية ) ، كما وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة أربيل (5,469) حصة إغاثية بين النازحين القاطنين في مخيمات ( الخازر ,حسن شام u2 ,حسن شام u3 ,ديبكة ,بحركة وهرشم ) .



وبينت الوزارة أن المساعدات الموزعة تضمنت (سلات غذائية وصحية)

يتبع ...