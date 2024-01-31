بشعار التعويض.. النفط يلاقي الحكمة اللبناني في سلة (وصل)

2024-01-31 12:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يستعد فريق النفط لكرة السلة لمواجهة فريق الحكمة اللبناني لحساب بطولة سوبر غرب آسيا (WASL) في اللقاء الذي سيجمعهما في لبنان عند الساعة 7:45 من مساء اليوم الأربعاء .

وسيدخل أبناء المدرب خالد يحيى، المواجهة بصفوف كاملة ويسعى لاعبو الفريق لمصالحة جماهيرهم بعد النتائج الأخيرة للفريق ضمن البطولة.

وكان فريق النفط قد خسر مباراته الأولى أمام الحكمة اللبناني 7290 في المواجهة التي جمعت الفريقين بصالة الشعب بالعاصمة العراقية بغداد ضمن الجولة الثانية من البطولة .