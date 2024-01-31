عمليات بغداد: خطة زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع) لا تتضمن أي قطوعات للطرق

2024-01-31 12:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

حدد قائد عمليات بغداد اللواء الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الأربعاء، موعد انتشار القطعات استعداداً لزيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، فيما أشار الى أن خطة الزيارة لا تتضمن أي قطوعات للطرق كاشفاً عن موعد انتهاء الخطة.

وقال التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة عمليات بغداد تجري ممارسة كاملة لانتشار القطعات وفتح المقار المسيطرة ضمن مناطق بغداد متمثلة بالمقار المسيطرة على نقاط الركاب والترجل، فضلاً عن الجسور ومداخل بغداد"، مشيراً الى "إتمام الاستعدادات النهائية وتأمين الاتصالات لاستقبال زوار الإمام الكاظم (عليه السلام)".

وأضاف، أن "القطعات اشتركت في هذه العملية سواء من الداخلية أو الدفاع من أجل تأمين الزيارة، فضلاً عن مقار العتبة المقدسة وأمانة بغداد والمحافظة والحشد الشعبي وقطعات الجيش والشرطة الاتحادية ستعمل على تقديم الخدمات لكافة الزوار".

ونوه، الى "جهود وزارات الكهرباء والصحة والنقل والمحافظة ودورها في هذه الزيارة"، مبيناً أن "قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي ستقوم بالانتشار اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ولغاية انتهاء الزيارة يوم 7 من شهر شباط".

ولفت، الى أن "جميع الاستعدادات المطلوبة جاهزة ومؤمنة بالكامل ولا توجد أي قطوعات داخل وخارج بغداد"، مشيراً الى أن "القطوعات بالنسبة للعجلات ستكون داخل مدينة الكاظمية المقدسة فقط، أما خارج المدينة وجميع مناطق بغداد فستكون حركة العجلات تسير بانسيابية".

مؤكداً أن "طرق الزائرين الوافدين من محافظة ديالى باتجاه بغداد أو من المناطق الجنوبية عبر طريق الكوت ـ بغداد وطريق الحلة ـ بغداد وصلاح الدين ـ بغداد جمعيها مؤمنة بقطعات كاملة ومنتشرة على طول الطريق لتقديم الأمن والخدمات".

واستطرد، أن "مدينة الكاظمية المقدسة مؤمنة بكاميرات يكون مقرها في الفرقة الثانية/ الشرطة الاتحادية، وستقوم بتغطية المدينة ومداخلها بالكامل من أجل تسهيل مرور الزوار وفتح الطرق وضمان عدم حدوث تداخل العجلات مع الزائرين وتنبيه القطعات في حال حدوث أي خلل".

وأوضح، أن "جسر الكريعات الذي تم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وسمي بجسر الحرية سيكون متاحاً لدخول وخروج الزائرين وتم تنظيم العملية بطريقة جيدة وتأمين الحماية له".