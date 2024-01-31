أكبر المشاريع السكنية في العراق.. السوداني يرعى توقيع عقد مشروع مدينة "علي الوردي"

2024-01-31 12:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، جرى، اليوم الأربعاء، توقيع عقد مشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة، من قبل السيد وزير الإسكان والإعمار والبلديات، مع مدير شركة أورا (ORA) للتطوير العقاري السيد نجيب ساويرس، وتعد المشروع الأكبر من بين مشاريع المدن الخمس السكنية الجديدة في مرحلتها الأولى، التي منحها البرنامج الحكومي أولوية التنفيذ.



وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل التوقيع، إلى أن ستراتيجية حلول أزمة السكن التي تتبعها الحكومة، تتضمن تهيئة مدن مخدومة في البنى التحتية، وتتوافر على الآلاف من الوحدات السكنية المختلفة، بما يناسب فئات المواطنين المتنوعة، كما تعمل على تقليل الضغط السكّاني عن مدينة بغداد، مؤكداً أن هذا المشروع يجري تنفيذه لأول مرّة بتاريخ العراق بهذا الحجم والسعة، وأنه يأتي التزاماً لما ورد في البرنامج الحكومي من إيجاد حلول جذرية ومستدامة لأزمة السكن.



كما عبّر سيادته عن تقديره أداء الفريق المختص في وزارة الإسكان والإعمار، وأمانة بغداد، وباقي الدوائر المعنية، بما يؤكد أن البيئة الاستثمارية في العراق باتت مهيأة وجاذبة بشكل فعّال.



من جانبه، بيّن السيد ساويرس، أن هذه الشراكة مع العراق لتنفيذ مدينة علي الوردي السكنية، ستكون نقطة تحوّل في التعاون والتشارك في الرؤية الرائدة والمبتكرة لتنفيذ المدن السكنية، التي تراعي التوازن بين الاحتياجات البيئية والسكّانية.



ويمتد مشروع المدينة الجديدة، التي حملت اسم عالم الاجتماع والمفكر العراقي الراحل الدكتور علي الوردي، على مساحة 61 مليون متر مربع إلى الجهة الجنوبية الشرقية من العاصمة بغداد، وسيوفر 120 ألف وحدة سكنية متنوعة، فضلاً عن المنشآت الحضرية والمساحات الخضراء ووسائل المدن الذكيّة التكنولوجية؛ من أجل تطبيق معايير متقدمة في الاستدامة والحفاظ على البيئة.



ويعد السيد ساويرس وشركة أورا من أبرز الشركات المعروفة في مجال التطوير العقاري على المستوى الإقليمي والدولي، كما يأتي التعاقد معها ضمن توجهات الحكومة لعقد شراكات ناجحة مع الشركات المتقدمة ورجال الأعمال المعروفين بجودة التنفيذ والخبرات.



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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء