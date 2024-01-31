2024-01-31 13:00:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، عن "فيتو داخلي" تسبب بإرباك أوراق الاطار التنسيقي في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "رغم محاولات كتلة بدر وحلفائها من استثناء ديالى من فيتو الاطار حول تجديد الولاية لبعض المحافظين ممن حققوا نتائج مهمة في انتخابات 18 كانون الأول باعتبار وضعها استثنائي ويتطلب المزيد من المرونة في التعامل مع تعقيداتها السياسية، الا ان الامر بات اكثر تعقيدا في الايام الأخيرة".

وأضاف، أن "اثنين من كتل الاطار الفائزة في انتخابات ديالى وضعت فيتو على التجديد لمحافظ ديالى ومطالبة بدر بتقديم بديل عنه، لافتا الى ان الامر اربك اوراق الاطار التي كانت تستند بشكل مباشر على وحدة المواقف في دعم مرشح لمنصب المحافظ خاصة وان التنافس بينها وبقية القوى السنية متساوٍ بالمقاعد ".

وأشار إلى أن "القوى السنية والتي تملك 7 مقاعد بدأت بتحرك فعلي في تنظيم صفوفها من اجل طرح اكثر من مرشح لمنصب المحافظ مما زاد من التنافس ليعود مقعد الكرد وهو للاتحاد الوطني الكردستاني بيضة القبان في ترجيح كفة اي من التكتلين للظفر بمنصب المحافظ".

وتابع المصدر، أن "قوى الاطار ستعقد يوم غد اجتماعا موسعا حول ملف ديالى لحسم كل الخيارات ومحاولة تغير بوصلة فيتو الرفض التجديد للمحافظ او طرح خارطة طريق بديلة تكون مناسبة لكل الاطراف".