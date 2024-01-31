الإعلان عن الفائزين في ”جوائز TRT World Citizen“

2024-01-31 13:10:49 - المصدر: TRT World Citizen



تم الإعلان عن الفائزين في مشروع ”TRT World Citizen“، الذي بدأته شبكة TRT في عام 2017 تحت شعار ”التحفيز على التغيير للأفضل“.

إسطنبول - إن "جوائز TRT World Citizen" واحدة من أبرز مبادرات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بشبكة TRT التي تم إطلاقها في عام 2017 بمبدأ "التحفيز على التغيير للأفضل"، استقبلت الحضور في الحفل الذي أقيم الليلة الماضية. مُنحت "جوائز TRT World Citizen" في خمس فئات مختلفة للأفراد الذين قدموا إسهامات كبيرة في مجتمعاتهم على الصعيد العالمي، كما تهدف هذه الجوائز إلى مشاركة قصص هؤلاء الأفراد الملهمين مع العالم، لتحفيز التغيير نحو الأفضل. في إسطنبول، أُقيم حفل توزيع جوائز TRT World Citizen برعاية المدير العام لشبكة TRT، محمد زاهد صوباجي، وقد حضر الحفل شخصيات بارزة من مجالات متعددة، بما في ذلك فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وداود غول، محافظ إسطنبول، بالإضافة إلى إدارة TRT وعدد من السياسيين وقادة منظمات المجتمع المدني، وكذلك شخصيات بارزة في مجالات الثقافة، والفنون، ووسائل الإعلام، والمجالات الأكاديمية.

"إن TRT World Citizen تسعى بشكل أساسي إلى المساهمة في البحث عن حلول للتحديات العالمية التي نواجهها."

في حفل توزيع جوائز TRT World Citizen، ألقى ألتون كلمته حيث أشار إلى أن مشروع TRT يمثل حركة خيرية مستندة إلى الإيمان بأن كل فرد هو كائن شريف، كما شدد على قدرة كل فرد على إحداث تغيير. في تصريحه، أعرب ألتون قائلًا: "نسعى إلى جعل حياتنا قصة مستمرة للتقدم، وذلك من خلال التحفيز على التغيير للأفضل. تتمثل أحد الأهداف الرئيسية الخاصة بمبادرة TRT World Citizen، التي جمعتنا هنا اليوم، في المساهمة بجدية في التعامل مع البحث عن حلول للتحديات التي نواجهها على الصعيد العالمي.

"تمثل TRT World Citizen منصة لتكريم الأفراد الذين يفتحون آفاقًا جديدة للخير نيابةً عن الإنسانية."

في الحفل، أكد محمد زاهد صوباجي، المدير العام لشبكة TRT، أن TRT World Citizen هي بمثابة منصة تكافئ الأفراد الذين تتجلى إرادتهم لاستبدال العجز بفرص للتقدم، والسمعة السيئة بالطيبة، والظلم بالعدالة، ذلك من خلال فتح آفاق جديدة للخير نيابةً عن الإنسانية. سلط صوباجي الضوء على حقيقة أن توازن الإنسانية يمر حاليًا بفترة اضطراب شديد، حيث يظهر جانب واحد يتمثل في الأفراد الذين تتجلى إرادتهم لتحقيق العدالة والإنصاف، بينما يتكون الجانب الآخر من الذين يبررون كل تصرف لصالح مصالحهم الشخصية.

قام ألتون، رئيس دائرة الاتصال بتقديم جائزة ”World Citizen of the Year“.

قدم فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، جائزة فئة المواطن العالمي هذا العام ”World Citizen of the Year“ إلى الدكتور غسان أبو ستة من لبنان. تم تقديم جائزة فئة الإنجاز على مدى العمر ”Lifetime Achievement“ لجوزيه أندريس من إسبانيا إلى إيس أديل أكمان. وقد نالت أديتي ماير من الهند جائزة فئة الشباب "Youth"؛ أما عن نيللي تشيبوي من كينيا فقد نالت جائزة فئة المعلم "Educator"؛ كما نال معتز عزايزة من فلسطين جائزة فئة المحاور "Communicator"، وقد تم تقديم هذه الجوائز من قبل أعضاء البروتوكول. علاوةً على ذلك، تم عرض أفلام قصيرة تصوّر حياة الفائزين بالجوائز خلال البرنامج.