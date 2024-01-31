2024-01-31 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، اليوم الأربعاء، اعتماد الية جديدة للتقديم الالكتروني على قروض صندوق الاسكان. وقال ريكاني في بيان ورد” ايرث نيوز” انه “تم اعتماد الية جديدة للتقديم الالكتروني على قروض صندوق الإسكان التابع للوزارة”، مبينا ان “الصندوق سيفتح باب التقديم لجميع المواطنين، وسيتم منح القروض الى المستحقين بموجب […]

ظهرت المقالة وزير الاعمار: صندوق الإسكان سيفتح باب التقديم لجميع المواطنين أولاً على ايرث نيوز.