2024-01-31 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توقيع عقد مشروع مدينة “علي الوردي”، أكبر المشاريع السكنية في العراق. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد” ايرث نيوز”، إنه “برعاية وحضور السوداني، جرى، اليوم الأربعاء، توقيع عقد مشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة، من قبل وزير الإسكان والإعمار والبلديات، مع مدير شركة […]

ظهرت المقالة السوداني: الستراتيجية التي نتبعها لحلول أزمة السكن تتضمن تهيئة مدن مخدومة أولاً على ايرث نيوز.