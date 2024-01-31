2024-01-31 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح “حوالى 8 ملايين” شخص، وذلك خلال زيارة له إلى إثيوبيا. ومنذ 15 أبريل 2023، أدت الحرب في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: حرب السودان تسببت بنزوح 8 ملايين شخص أولاً على ايرث نيوز.