2024-01-31 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يدخل فريق الزوراء لكرة القدم، في معسكر تدريبي بمحافظة البصرة استعداداً لمنافسات دوري نجوم العراق. وذكر النادي في بيان أن “فريق الزوراء لكرة القدم، يغادر إلى محافظة البصرة للدخول في معسكر تدريبي لمدة أسبوع تتخلله مباريات ودية تحضيراً لاستئناف مباريات دوري نجوم العراق”. ويحتل الزوراء المركز الثالث في دوري نجوم العراق برصيد 23 […]

ظهرت المقالة البصرة تحضر النوارس لاستئناف مباريات دوري نجوم العراق أولاً على ايرث نيوز.