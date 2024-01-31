2024-01-31 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، اهمية تفعيل الجهد الاستخباري وتعزيز عمل اجهزة الشرطة المحلية ودوريات النجدة وجميع القطعات الامنية بما يعزز السلم الاهلي والمجتمعي في مدينة سامراء المقدسة . جاء ذلك خلال اجتماعا جمع سيادته بقائد منطقة سامراء الجديد والضباط والقادة الأمنيين في المدينة بحسب بيان ورد” ايرث نيوز” وشدد […]

ظهرت المقالة الشمري من سامراء: ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي لتعزز السلم الأهلي في مدينة أولاً على ايرث نيوز.