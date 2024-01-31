2024-01-31 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تعد محاكاة نسخ مصغرة من الأعضاء البشرية في المختبر أداة ناشئة في الأبحاث الطبية، ويمتلك الباحثون الآن نموذجا جديدا لـ “قلب على شريحة” للاستفادة منه. ويقول الفريق من مركز Cedars-Sinai الطبي في لوس أنجلوس، إنه سيكون له دورا مهما في اختبار سلامة علاجات السرطان، والتي ثبت أنها تخاطر بتلف القلب أثناء مكافحة الخلايا […]

ظهرت المقالة “نسخة من قلب بشري على شريحة” تنبض مثل القلب الحقيقي أولاً على ايرث نيوز.