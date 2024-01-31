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“نسخة من قلب بشري على شريحة” تنبض مثل القلب الحقيقي

“نسخة من قلب بشري على شريحة” تنبض مثل القلب الحقيقي
“نسخة من قلب بشري على شريحة” تنبض مثل القلب الحقيقي
2024-01-31 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تعد محاكاة نسخ مصغرة من الأعضاء البشرية في المختبر أداة ناشئة في الأبحاث الطبية، ويمتلك الباحثون الآن نموذجا جديدا لـ “قلب على شريحة” للاستفادة منه. ويقول الفريق من مركز Cedars-Sinai الطبي في لوس أنجلوس، إنه سيكون له دورا مهما في اختبار سلامة علاجات السرطان، والتي ثبت أنها تخاطر بتلف القلب أثناء مكافحة الخلايا […]

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