مجلس البصرة يؤجل جلسته الى السبت المقبل.. مرهونة بالإطار التنسيقي

2024-01-31 13:36:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشف عضو مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، عن تأجيل انعقاد جلسة مجلس المحافظة الجديد، فيما أشار الى أن الامر مرهون بالإطار التنسيقي.

وأكد البدران في حديث لـ"بغداد اليوم"، "تأجيل جلسة مجلس المحافظة الى السبت المقبل"، مبينا ان "عقدها مرهون بالتوافقات داخل الاطار التنسيقي".

واضاف البدران بالقول: " نريد مجلس محافظة قوي يستطيع خدمة البصرة وأهلها"، مبينا أن "عملية التوافق ستسهم بقوة العمل".

وأشار عضو مجلس المحافظة الى أن "تحالف تصميم ضمن الاطار التنسيقي وان مسألة حسم المناصب ستكون بداية العمل الحقيقي لخدمة المحافظة".

وأدى عدد من أعضاء تحالف تصميم، الاحد (28 كانون الثاني 2024)، اليمين الدستورية أمام قاضي محكمة استئناف البصرة، فيما دعا المحافظ أسعد العيداني، أعضاء المجلس الفائزين إلى عقد الجلسة الأولى الثلاثاء.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد طلب من رؤساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف، في خطوة أولى قبل التصويت على رئيس المجلس ونائبيه، بالإضافة الى منصب المحافظ.