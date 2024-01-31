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اليابان تتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا بعد ثلاثية في مرمى البحرين

اليابان تتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا بعد ثلاثية في مرمى البحرين
اليابان تتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا بعد ثلاثية في مرمى البحرين
2024-01-31 13:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ودع منتخب البحرين بطولة كأس آسيا بعد خسارته امام نظيره الياباني بنتيجة 3-1، اليوم الأربعاء ، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وجرت المباراة التي ادارها الحكم الكويتي أحمد العلي ، في الساعة الثانية والنصف على استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة.

وانتهى الشوط الاول بتقدم اليابان بهدف دون رد جاء في الدقيقة 31 عن طريق ريتسو دوان .

وفي الشوط الثاني سجل اليابان هدفاً ثانٍ في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب تاكيفوسا كوبو ، وقلص البحرين النتيجة في الدقيقة 64 من هدف معاكس بمرمى اليابان جاء عن طريق الياباني زيون سوزوكي ، وفي الدقيقة 72 اضاف اليابان هدفاً ثالثا عن طريق اللعب أياسي أويدا .

وسيلاقي منتخب اليابان الفائز من مباراة سوريا وايران المقررة اقامتها مساء اليوم على ملعب استاد عبد الله بن خليفة .

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