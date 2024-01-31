اليابان تفوز على البحرين وتتأهل لربع نهائي كأس آسيا

2024-01-31 13:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتأهل المنتخب الياباني، اليوم الأربعاء، إلى ربع نهائي كأس آسيا بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة (3-1).وسجل ريتسو دوان هدف اليابان الأول في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم "الساموراي" بهدف دون رد.وأضاف تاكيفوسو كوبو هدفا ثانيا لليابان في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت على ملعب "الثمامة".وسجل زيون سوزوكي لاعب اليابان هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64، ليقلص الفارق لصالح البحرين، فيما أطلق أياسي أويدا رصاصة الرحمة على "الأحمر" بتسجيل هدف اليابان الثالث في الدقيقة 72.وبات المنتخب الياباني سابع المتأهلين إلى ربع نهائي النسخة الحالية من كأس آسيا، بعد قطر والأردن وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وأستراليا وطاجيكستان.وبهذا ينتظر المنتخب الياباني في ربع النهائي الفائز من مواجهة سوريا مع إيران، التي تقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء.