2024-01-31 13:54:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، تسلم رئيسها القاضي حيدر حنون، دعوة من رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي حميد عبيد أبو شبـص لحضور القمة العالميَّة للحكومات المزمع عقدها بدبي.





وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان القاضي (حيدر حنون)، تسلَّم الدعوة عبر السفير الإماراتيّ في بغداد (سالم عيسى) خلال اللقاء الذي جمعهما في مقرِّ الهيئة، إذ أكَّد رئيس الهيئة في اللقاء أهميَّة التواصل والتعاون والتنسيق بين مُؤسَّسات الدول العربيَّة النظيرة، مُنوّهاً بمُذكّرة التفاهم المبرمة مع ديوان المُحـاسبـة الإماراتي وتعاون الجانب الإماراتي في مجال استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المُدانين".





من جانبه، أكَّد السفير الإماراتيّ في بغداد سالم عيسى "حرص القيادة في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة على مشاركة جمهوريَّة العراق في الفعاليَّات والمُؤتمرات التي تُنظّمها، لافتاً إلى ضرورة توطيد العلاقات بين الدول العربيَّة الشقيقة بما يصبُّ في تطورها وازدهارها وتنسيق المواقف في المحافل الدوليَّة".





يشار إلى أنَّ رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئـيس ديوان المُحـاسبـة في الإمارات (حميد عبيد أبو شبـص) وقعا في أيار من العام المنصرم مذكرة تفاهم بين الهيئة والديوان؛ لتـرسيـخ وتعزيز التعاون بين الطرفين، وتعزيز الخبرات وزيادة القدرة والبناء المُؤسَّسي لهما وتنمية وتحسين أنظمة وسياسات منع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تعزيز التعاون العلميّ من خلال تبادل المُساعدة التقنيَّة بين الطرفين وفقاً لمجال اختصاصهما وضمن حدود القانون والتشريعات الوطنيَّـة النافذة لكل طرفٍ"، بحسب بيان الهيئة.