مسرور بارزاني للسفير النرويجي: المجتمع الدولي له دور فاعل بحماية أمن الإقليم

2024-01-31 14:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإقليم كوردستان، وذلك من خلال دوره الفاعل في حماية أمن الإقليم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني استقبل اليوم، السفير النرويجي لدى العراق والأردن ايسبن ليندباك، وبحث في الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة".

وأعرب السفير النرويجي لرئيس الحكومة، بحسب البيان عن قلقه "إزاء الهجوم الأخير على أربيل، كما عبّر عن مواساته وتضامنه مع عائلات الضحايا، مجدداً مساندة بلاده ودعمها لأمن إقليم كوردستان واستقراره، كذلك أبدى إعجابه بالثبات وبالموقف الموحد لشعب كوردستان تجاه الهجوم الجائر الذي استهدف أربيل".

وبين المكتب أن بارزاني شكر النرويج على دعمها وتضامنها، مشدداً على "ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي دوره المهم والفاعل في سبيل حماية أمن إقليم كوردستان، بما يضمن حقوقه الدستورية".