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البنك المركزي يعلن الوصول للمراحل النهائية بتنظيم الحوالات

البنك المركزي يعلن الوصول للمراحل النهائية بتنظيم الحوالات
البنك المركزي يعلن الوصول للمراحل النهائية بتنظيم الحوالات
2024-01-31 14:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

محافظ البنك المركزي علي العلاق

- ننفي صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية باستثناء مصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته

- البنك منع عدداً من المصارف والشركات من الحصول على الدولار لعدم الالتزام بالمتطلبات

- بإمكان المصارف تصحيح أوضاعها والتزاماتها المطلوبة للدخول في تعاملاتها الخارجية

- المنصة الإلكترونية سينتهي العمل بها خلال العام الجاري

- البنك المركزي لديه مراجعات مستمرة والمصارف التي تطبق المعايير يتم السماح لها بالحصول على الدولار

- البنك المركزي وصل إلى مراحل نهائية في إطار تنظيم التحويلات الخارجية للمصارف

- المصارف التي تصدر بحقها قرارات تمنع فقط من حصولها على الدولار ويمكن لها أن تمارس نشاطاتها الاعتيادية

- الخزانة الأمريكية تشيد بأعمام البنك المركزي للمصارف الذي تضمن شروط ومعايير التحويل الخارجي وفتح حسابات لدى المصارف الخارجية المعتمدة دولياً

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