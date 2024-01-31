البنك المركزي يعلن الوصول للمراحل النهائية بتنظيم الحوالات

2024-01-31 14:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

محافظ البنك المركزي علي العلاق



- ننفي صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية باستثناء مصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته



- البنك منع عدداً من المصارف والشركات من الحصول على الدولار لعدم الالتزام بالمتطلبات



- بإمكان المصارف تصحيح أوضاعها والتزاماتها المطلوبة للدخول في تعاملاتها الخارجية



- المنصة الإلكترونية سينتهي العمل بها خلال العام الجاري



- البنك المركزي لديه مراجعات مستمرة والمصارف التي تطبق المعايير يتم السماح لها بالحصول على الدولار



- البنك المركزي وصل إلى مراحل نهائية في إطار تنظيم التحويلات الخارجية للمصارف



- المصارف التي تصدر بحقها قرارات تمنع فقط من حصولها على الدولار ويمكن لها أن تمارس نشاطاتها الاعتيادية



- الخزانة الأمريكية تشيد بأعمام البنك المركزي للمصارف الذي تضمن شروط ومعايير التحويل الخارجي وفتح حسابات لدى المصارف الخارجية المعتمدة دولياً