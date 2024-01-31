2024-01-31 14:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تسلم رئيسها القاضي حيدر حنون دعوة من نظيره الإماراتي لحضور القمة العالميَّة للحكومات المزمع عقدها بدبي في دولة الإمارات.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حنون تسلم دعوة من رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي حميد عبيد أبو شبـص لحضور القمة العالميَّة للحكومات المزمع عقدها بدبي في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة خلال اللقاء الذي جمعهما في مقرِّ الهيئة".وأكد رئيس هيئة النزاهة، بحسب البيان، "أهميَّة التواصل والتعاون والتنسيق بين مُؤسَّسات الدول العربيَّة النظيرة"، مُنوّهاً بـ "مُذكّرة التفاهم المبرمة مع ديوان المُحـاسبـة الإماراتي وتعاون الجانب الإماراتي في مجال استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المُدانين".من جانبه، أكَّد السفير الإماراتيّ في بغداد سالم عيسى، "حرص بلاده على مشاركة العراق في الفعاليَّات والمُؤتمرات التي تُنظّمها"، لافتاً إلى "ضرورة توطيد العلاقات بين الدول العربيَّة الشقيقة بما يصبُّ في تطورها وازدهارها وتنسيق المواقف في المحافل الدوليَّة".وأشار البيان إلى أنَّ "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئـيس ديوان المُحـاسبـة في الإمارات (حميد عبيد أبو شبـص) وقعا في آيار من العام المنصرم مذكرة تفاهم بين الهيئة والديوان؛ لتـرسيـخ وتعزيز التعاون بين الطرفين، وتعزيز الخبرات وزيادة القدرة والبناء المُؤسَّسي لهما وتنمية وتحسين أنظمة وسياسات منع الفساد ومكافحته، وفقا لما ورد في بيان هيئة النزاهة".