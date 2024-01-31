تفكيك شبكة مخدرات هي الثانية خلال ساعات في بغداد

2024-01-31 14:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شؤون مخدرات الكرخ، يوم الأربعاء، تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات في العاصمة بغداد هي الثانية خلال ساعات.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية شؤون مخدرات الكرخ فككت شبكة متاجرة تتكون من ثلاثة متهمين وألقت القبض عليهم بالكامل في بغداد (ابو غريب) بحوزتهم (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

وكانت المديرية العامة لشؤون المخدرات أفادت صباح اليوم، في بيان بتفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات تتكون من عشرة متهمين وإلقاء القبض عليهم بالكامل، وبحوزتهم كيلو غرام واحد من مادة الكريستال المخدرة وأسلحة ومواد جرمية اخرى في محافظة بغداد جانب الكرخ .

وفي السياق، أكدت المديرية إلقاء القبض على تاجر بالمخدرات متلبسا وبحوزته كيلو غرام واحد من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان، جنوبي العراق.