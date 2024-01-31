2024-01-31 15:06:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، عن جلسة حاسمة لخارطة تشكيل مجالس المحافظات والحكومات المحلية في الوسط والجنوب خلال 72 ساعة.

وقال العتبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "3 ملفات لاتزال عالقة لم تحسمها لقاءات قوى الاطار التنسيقي في الاسابيع الماضية بشكل قطعي"، مبينا ان "ابرزها ملف المحافظين وامكانية استثناء بعضهم من التغيير في ظل وجود اراء متباينة بين من يطالب بالتجديد لبعض المحافظين وبين من يرى ضرورة التغيير الشامل".

واضاف، ان "قادة الاطار سيعقدون اجتماعا حاسما خلال الساعات الـ72 القادمة من اجل الاتفاق على 3 ملفات مهمة حول تشكيل الحكومات المحلية وابرزها ملف لمحافظين"، لافتا الى ان "ما يتمخض عنه سيكون بمثابة خارطة الطريق لاول اجتماع لمجالس المحافظات سواء في الجنوب او الوسط وصولا الى بغداد وديالى وبقية المحافظات التي للاطار مقاعد فيها".

واشار الى ان "رسم التوافقات وحسم المواقف ضرورة"، مؤكدا بان "نتائج الاجتماع سترسم بوصلة تشكيل الحكومات المحلية وقد تكون هناك مرونة في بعض المحافظات لكن من المبكر حسم الخيارات ولازلنا بانتظار الاجتماع لمعرفة المخرجات".

وحصل الاطار التنسيقي على العدد الاكبر من المقاعد في 6 محافظات وسط وجنوب العراق من اصل 15 محافظة، فيما تجري خلافات في اوساط الاطار بين تغيير جميع المحافظين، وبين اراء تصر على ابقاء المحافظين الذين حصلوا على اعلى الاصوات والمقاعد في محافظاتهم، ولاسيما كربلاء والبصرة وواسط، حيث يمتلك هؤلاء المحافظون على كتل فازت بمقاعد واصوات كبيرة في محافظاتهم.

ولم يتبق سوى 4 ايام على انتهاء الموعد الدستوري لعقد مجالس المحافظات حيث ينص القانون على ان يدعو المحافظون الحاليون اعضاء مجالس المحافظات الفائزين لعقد اول جلساتهم خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات.