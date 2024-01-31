بغداد ودجلة بلا غطاء اخضر.. "درون شفق" ترصد حصار البنيان للنهر (صور)

2024-01-31 15:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نهر وجسور وبنايات تكاد ترتفع، هو واقع بغداد الجديد، وتحديداً المناطق المحيطة بنهر دجلة في مركز العاصمة، رصدته عدسة كاميرا "الدرون".

وتجولت كاميرا الدرون الخاصة بوكالة شفق نيوز، في عدد من مناطق بغداد قرب نهر دجلة وجسوره في العاصمة، ووثقت ارتفاع بعض البنايات التي تكاد ان ترى، وسط بنايات أقل منها في جانب عمراني وصل الى حدود النهر من دون أي غطاء اخضر، وسط اختفاء التشجير الذي يحيط بالنهر.

وتشكو العاصمة من عدم وجود المساحات الخضراء التي يمكن ان يلجأ اليها المواطنون خصوصا قرب نهر دجلة الذي يعد متنفسا للبغداديين.

وتُظهر الصور الملتقطة الحاجة الى زيادة المساحات الخضراء او خلقها قرب النهر، خاصة ان مساحات منها كان تغطيها الأشجار والبساتين والنخيل تعرضت لتجريف متعمد لجعلها سكنية.