ريكارد يدخل قائمة المرشحين لتدريب برشلونة

2024-01-31 15:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفادت صحيفة "سبورت"، اليوم الأربعاء، أن المدرب الهولندي فرانك ريكارد دخل قائمة المرشحين لتدريب برشلونة.وأعلن تشافي السبت الماضي، أنه سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الحالي رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.ووفقا للصحيفة تمت إضافة اسم فرانك ريكارد لقائمة المرشحين ليحل مكان تشافي، وأكدت أن خوان لابورتا رئيس النادي تواصل مع ريكارد لمعرفة ما إذا كان مهتمًا بالعودة إلى برشلونة.وسبق أن عمل ريكارد مدربا لبرشلونة بين عامي 2003 و2008، وكان الهولندي أول مدرب عندما تولى خوان لابورتا رئاسة برشلونة.ويملك برشلونة ذكريات رائعة مع ريكارد حيث قاد النادي الكتالوني للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2005/2006 وهو اللقب الثاني للفريق في البطولة، بعد سنوات طويلة من الغياب.وأكدت "سبورت" أن ريكارد، البالغ من العمر 61 عاما لم يكن ليغلق الباب بشكل كامل أمام لابورتا.وترك ريكارد التدريب قبل عشر سنوات بعد تجربته الأخيرة كمدرب للمنتخب السعودي.وبعد برشلونة تولى ريكارد قيادة غلطة سراي التركي قبل تولي تدريب المنتخب السعودي.وأدار ريكارد 272 مباراة لبرشلونة، فاز في 159 مرة وتعادل 63 مرة وخسر 50 مرة.وقاد ريكارد برشلونة للفوز بلقبين في الدوري الإسباني ولقب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في كأس السوبر الإسباني.