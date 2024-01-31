نادي قطري يغازل هداف العراق في كأس آسيا

2024-01-31 15:36:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كرمت إدارة نادي أم صلال القطري، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، نجم المنتخب العراقي أيمن حسين، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في بطولة كأس آسيا 2023، وصدارته لترتيب الهدافين حتى الآن (6 أهداف).

وحظى حسين باستقبال حافل من قبل إدارة ناديه السابق أم صلال، وفي مقدمتهم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس النادي، الذي وجه دعوة للمهاجم العراقي، والإشادة به وتكريمه رغم وداع أسود الرافدين من البطولة.

وقدم آل ثاني هدية تذكارية إلى حسين، وسط حضور عدد من الصحفيين، مثمنا دوره البارز في انتصارات أسود الرافدين بدور المجموعات، ومنافسته الشديدة لنجوم القارة على صدارة الهدافين، برصيد 6 أهداف.

ولم تتضح إمكانية عودة حسين لناديه السابق الذي مثله قبل موسمين بدوري نجوم قطر، وارتباطه الحالي مع القوة الجوية.

وعلى صعيد متصل، بدأ نادي استقلال طهران الإيراني مفاتحة هداف آسيا والعراق أيمن حسين لتمثيله بالموسم المقبل.

ويسعى النادي الإيراني للظفر بخدمات حسين في مشاركته المقبلة بدوري أبطال آسيا وتعزيز خط المقدمة، عقب المستوى المبهر الذي قدمه حسين ببطولة كأس آسيا.



يذكر أن أيمن حسين ما زال متواجدا بالدوحة رغم عودة البعثة العراقية إلى بغداد فجر اليوم الأربعاء بعد انتهاء المشاركة الآسيوية.