وزير الكهرباء العراقي يعلن عن خطة لتوفير قرابة 11 ألف ميغاواط بالطاقة الشمسية

2024-01-31 15:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، اتخاذ وزارته خطوات فعلية لتنويع مصادر ‏الطاقة في البلاد، منها "الطاقة الشمسية" وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد المشغل للمحطات الغازية من خلال عقد ‏اتفاقات مع دول منتجة مثل تركمانستان وقطر إلى جانب دول الجوار.‏

وقال فاضل، خلال مشاركته في حلقة نقاشية حول "أمن ومستقبل الطاقة في ‏العراق" رعاها رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، بحسب بيان لوزارة الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة نجحت في رفع معدلات إنتاج الطاقة في وقت سابق الى 26 الف ميغاواط، ‏لكن بسبب نقص إمدادات الغاز المستورد تراجع مستوى الإنتاج إلى 16 ألف ميغاواط، ‏مما أثر على ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين". ‏

وتحدث فاضل عن جملة من التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء ابتداءً ‏بالحالة الأمنية وغياب الاستقرار السياسي في بعض الأحيان والتذبذب الاقتصادي وصولا ‏الى قلة التخصيصات المالية لإنشاء المشاريع الاستراتيجية، وفق البيان. ‏

وتطرق فاضل، الى الخطوات العملية التي اتخذتها إدارته خلال العام الأول من عمرها ‏لغرض زيادة الإنتاج واستقرار التجهيز، مشيراً الى "وضع خطة طموحة في مجال الطاقة ‏المتجددة تمتد حتى عام 2030 وتستهدف إنتاج طاقة شمسية تصل الى 10735 ‏ميغاواط، ومشروع آخر لطاقة الرياح بسعة 600 ميغاواط، ومشروع الطاقات ‏المستدامة من خلال النفايات بسعة 1250 ميغاواط".‏

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي، أكد فاضل، "استمرار العمل في تنفيذ مشاريع الربط ‏مع هيئة الربط الخليجي بسعة 500 ميغاواط، ومع السعودية 900 ميغاواط، ومع ايران بسعة 600 ميغاواط، والأردن 150 ميغاواط، وتركيا ‏‏150 ميغاواط". ‏

ورأى وزير الكهرباء، أنه "لو اتيحت كميات الغاز في محطات الانتاج لنعم العراقيون اليوم بـ 24 ساعة ‏كهرباء كاملة".