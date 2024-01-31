رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة حسم حصة اقليم كردستان من الموازنة

2024-01-31 15:48:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024) على ضرورة حسم حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية الاتحادية ودفع رواتب موظفيه.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقته "بغداد اليوم"، بأن رشيد "اجتمع، اليوم في قصر بغداد، مع عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية والمسؤولين في الدولة بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار ئاميدي".

وشهد الاجتماع، بحسب البيان، "مناقشة آخر التطورات على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على توفير الخدمات للمواطنين من خلال التركيز على إنجاح البرامج والمشاريع التنموية والاستثمارية في البلاد".

وأكد رشيد، وفقا للبيان، على "ضرورة حسم حصة الإقليم من الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان أسوة ببقية الموظفين"، لافتاً إلى، أن "عدم دفع الرواتب تسبب في إغلاق المدارس وحرمان الطلبة من تلقي تعليمهم".

وشدد رئيس الجمهورية "على أهمية مواصلة المشاورات والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وإيجاد الحلول النهائية للقضايا العالقة بين الجانبين وفقا للدستور والقانون، وخاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون واعتماد الحوار والتوافقات السياسية بين القوى السياسية".