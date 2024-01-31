التربية تقرر إجراء الامتحانات الوزارية في شهر حزيران المقبل

2024-01-31 15:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

ناقش وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري عددا من المحاور والاجندات التربوية المهمة مع أعضاء صندوق التربية المركزي خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد في ديوان الوزارة هذا اليوم.

وصرح المكتب الإعلامي عن أبرز مفردات ونتائج الاجتماع المطروحة للتصويت من قبل الحاضرين والتي كان أبرزها تقديم الدعم الكامل لورش التعليم المهني لتمكين الشباب من ريادة الأعمال وتوفير المستلزمات اللوجستية للامتحانات الوزارية المقرر إقامتها في شهر حزيران المقبل، إضافة الى التصويت على دفع مستحقات (١٢٠٦) حالة إنسانية تنوعت بين عمليات جراحية وزواج وحالات حريق وإبداع وابتكار .