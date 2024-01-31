مالية كردستان تحدد موعد توزيع رواتب موظفي الاقليم

2024-01-31 15:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، استكمال كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة باستلام مبالغ رواتب موظفي الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم تذليل كافة العقبات أمام ارسال 618 مليار دينار من بغداد"، مؤكدة "استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية".

وأضافت، "ننتظر تحويل المبلغ الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي فرع أربيل، ابتداء من يوم غد، حيث سيتم بدء عملية توزيع الرواتب مباشرة، واعلان جدول رواتب الموظفين".

وكان رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان ببغداد، فارس عيسى، أكد اليوم أن وزيرة المالية الاتحادية أبدت التزامها بقرار مجلس الوزراء الاتحادي بشأن إرسال دفعةٍ مالية لصرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال عيسى إنه تحدّث مع وزيرة المالية طيف سامي التي أكدت بدورها على عدم وجود مشكلة بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحكومة إقليم كردستان.