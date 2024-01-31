منتخب العراق الكروي للسيدات يرفع نسق تدريباته في فرنسا استعداد لغرب آسيا

2024-01-31 16:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كثف منتخب العراق للسيدات بكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته في مجمع (كلير فونتين) شمالي العاصمة الفرنسيّة باريس تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها السعودية الشهر المقبل.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "التدريبات شهدت ارتفاعاً في نسق التمارين، والتركيز على الجانبين اللياقيّ والمهاريّ، وتطبيق اللاعبات لبعض المفردات بإشراف الملاك التدريبيّ بقيادة المدرب صالح راضي ومساعديه ناجي كاظم ووليد ضهد، ومدرب حراس المرمى عبد الكريم سهيل".

واضاف البيان أن "التدريبات شهدت حضور عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم مشرفة اللجنة النسويّة الدكتورة رشا طالب، ورئيسة اللجنة النسويّة الدكتورة نبراس كامل، وشاركت فيها (26) لاعبة.

وتابع البيان أن"هذا المعسكر يأتي ضمن برنامج بروتوكول التعاون بين الاتحاد العراقيّ لكرة القدم وسفارة جمهوريّة فرنسا في بغداد".

ويأمل الملاك التدريبيّ، وفق البيان، الى "إيصال اللاعبات إلى أفضل مرحلة فنية قبيل المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تنطلق في 19 من شهر شباط / فبراير وتستمر حتى 29 منه، وتشارك فيها ثمانية منتخبات هي: العراق، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وسوريا، وغوام، والنيبال، إضافةً إلى السعودية مستضيفة البطولة".