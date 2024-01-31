2024-01-31 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الأربعاء، أبرز أهداف ومهام المجلس الأعلى للشباب، لافتا إلى أنه يسعى لخلق جيل شبابي واع يترك أثراً حقيقياً في المجتمع.وقال الظالمي في كلمة له خلال محاضرة للتعريف عن أهداف ورؤى المجلس الأعلى للشباب بحضور عميد كلية التربية للبنات وعدد من الأساتذة وضباط الشرطة المجتمعية وطلبة الكلية، وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "انطلاقاً من مبدأ الإيمان بأهمية الشباب في صناعة المستقبل والارتقاء بالمجتمع في مجالاته كافة، تم تأسيس المجلس الأعلى للشباب برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعضوية وزراء الشباب والرياضة نائباً والتخطيط والمالية والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والتربية، والذي يأخذ على عاتقه رسم السياسة العامة للشباب لتحقيق التكامل في أوجه النشاط في مجالات الشباب وتهيئتهم اجتماعيا وفكرياً وتفعيل دورهم الريادي في مؤسسات الدولة كافة".وأضاف، أن "من مهام المجلس الإشراف على عمل المؤسسات المتعلق عملها بشريحة الشباب وتشكيل اللجان اللازمة وفق متطلبات العمل ومقتضيات المصلحة العامة"، لافتا، إلى أن "المجلس يهدف إلى خلق جيل شبابي قيادي واعٍ يترك أثراً حقيقياً في المجتمع يشمل تمكين الآخرين في تعلم مهارات عدة وكسر حاجز الخوف من خوض غمار الصعاب، وتعلم العديد من المهارات الحياتية والإرشادية من أجل توحيد الرؤية والانخراط في مسعى مشترك يحمل طابعا وطنيا، مثلما يخولها الدستور، لتحقيق نتائج ملموسة في الميدان تضاف إلى جهود الدولة".وقدم الظالمي الشكر إلى "الحاضرين على ما قدموه من دعم للمشاريع التي تهدف لتعبيد طريق الشباب ورسم مستقبلهم بالشكل الأمثل".