ضبط تجاوز على عقارات في نينوى تصل قيمتها لثمانية مليارات دينار

2024-01-31 16:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفذت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عمليات ضبط لحالات تجاوز وبيع عقارات تعود ملكيتها للدولة تصل قيمتها إلى أكثر من ثمانية مليارات دينار، والتعاقد لتجهيز آليات بأسعار مبالغ بها في مُحافظة نينوى.

أفاد بذلك، مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، مؤكدا ضط ملاكات مُديرية تحقيق نينوى تجاوز الجمعية التعاونية لإسكان رجال الأعمال في المُحافظة على أراض زراعية عائدة للدولة تبلغ مساحتها 135 دونماً، مُبيناً قيام الجمعية بتقطيع الأرض المملوكة لوزارة المالية إلى 364 قطعةً وبيعها بمبلغ 8,372,000,000 مليارات دينار، دون استحصال المُوافقات الأصولية، مُوضحاً أنه تم ضبط أوليات الجمعية، وتنظيم محضر أصولي بها في دعوى جزائية، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المُختص.

وأضاف المكتب إنه تم رصد مُغالاة في أسعار عقد تجهيز آليات تخصُصية بمبلغ 2,397,286,000 ملياري دينار لمُديرية طرق وجسور نينوى، مُبيناً قيام ديوان المُحافظة بتوجيه دعوة مباشرة إلى شركة مقاولات وتجارة عامة لتجهيزشفلات وقلابات وكريدر وحادلة بطريقة مُخالفة للقانون، فضلاً عن مُخالفتها الآلية الاسترشادية ومعايير الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط، لافتاً إلى عدم توجيه دعوى مُباشرة للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في وزارة التجارة للتعاقد معها حسب توصية لمُديرية طرق وجسور نينوى؛ بعدها الجهة المُستفيدة، لافتاً إلى أن الأسعار المطروحة من قبلها جاءت مقاربةً للأسعار السائدة في الأسواق المحلية.