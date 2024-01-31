2024-01-31 16:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

من المؤمل ان تصبح اجواء معظم مدن البلاد ابتداء من مساء اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024) وصباح غد الخميس غائمة، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية في معظم مناطق ومحافظات شمال وغرب ووسط وجنوب البلاد.

وقال عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "من الواضح ان اجواء اغلب مدن شمال العراق والانبار مغطاة بسحب ركامية وطقس غائم جزئيا، ويستمر تقدم السحب نحو باقي مدن البلاد لتصبح الاجواء هذه الليلة وصباح الخميس غائمة الى غائمة جزئيا، بسبب تأثرنا بحالة جوية تركيزها يكون وسط وغرب وشمال البلاد".

وحول توقعات الامطار، اشار الى ان "ما تبقى من نهار اليوم والليلة متوقع هطول زخات من الامطار الرعدية في الانبار وجنوب نينوى وكركوك واربيل والسليمانية ودهوك"، مبينا ان "فرص الامطار تتحسن يوم غد الخميس لتشمل كافة مساحات الانبار وثم العاصمة بغداد وديالى وكربلاء والنجف وبابل والكوت وذي قار والسماوة والديوانية، اضافة للسليمانية وكركوك ومناطق من اربيل وشرق صلاح الدين"، لافتا الى انه "بالنسبة لميسان والبصرة وصلاح الدين وكركوك متوقع الهطول المطري ليل الخميس بشكل متقطع في اماكن متفرقة".

اما درجات الحرارة، فتستقر على حالها لغاية يوم السبت، ثم نشهد أنخفاضا جديدا بدرجات الحرارة يكون أشد في مدن شمال البلاد وتأثير اقل في وسط وجنوب البلاد لكن ستكون على العموم الاجواء اكثر برودة من الايام الحالية"، بحسب عطية.



