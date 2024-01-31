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اطلاق التقدیم على الوحدات السكنية في بغداد (رابط)

اطلاق التقدیم على الوحدات السكنية في بغداد (رابط)
اطلاق التقدیم على الوحدات السكنية في بغداد (رابط)
2024-01-31 16:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

اطلاق التقدیم على الوحدات السكنية في بغداد 

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الى ذوي شهداء (ضحا.يا جر1ئم حز.ب الب.عث وشهداء ضحايا العمليات الاره1بية والاجهزة الامنية و الحش"د الشعبي)  في بغداد ممن لم يستفيدوا من قطعة الارض للشهيد والبدل النقدي .


تعلن مؤسسة الشهداء عن اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على مجمعي (بسماية السكني ومجمع الزعفرانية السكني ) او اي  مجمع سكني تحصل عليه المؤسسة مستقبلاً.


علماً ان التقديم على الوحدة السكنية سيكون حصراً عبر بوابة اور الالكترونية من خلال الرابط ادناه .


https://apartmentrequest.alshuhadaa.gov.iq


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