2024-01-31 16:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

اطلاق التقدیم على الوحدات السكنية في بغداد

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الى ذوي شهداء (ضحا.يا جر1ئم حز.ب الب.عث وشهداء ضحايا العمليات الاره1بية والاجهزة الامنية و الحش"د الشعبي) في بغداد ممن لم يستفيدوا من قطعة الارض للشهيد والبدل النقدي .





تعلن مؤسسة الشهداء عن اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على مجمعي (بسماية السكني ومجمع الزعفرانية السكني ) او اي مجمع سكني تحصل عليه المؤسسة مستقبلاً.





علماً ان التقديم على الوحدة السكنية سيكون حصراً عبر بوابة اور الالكترونية من خلال الرابط ادناه .





https://apartmentrequest.alshuhadaa.gov.iq



