اطلاق التقدیم على الوحدات السكنية في بغداد (رابط)
2024-01-31 16:18:11 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
اطلاق التقدیم على الوحدات السكنية في بغداد
—————————————————-
الى ذوي شهداء (ضحا.يا جر1ئم حز.ب الب.عث وشهداء ضحايا العمليات الاره1بية والاجهزة الامنية و الحش"د الشعبي) في بغداد ممن لم يستفيدوا من قطعة الارض للشهيد والبدل النقدي .
تعلن مؤسسة الشهداء عن اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على مجمعي (بسماية السكني ومجمع الزعفرانية السكني ) او اي مجمع سكني تحصل عليه المؤسسة مستقبلاً.
علماً ان التقديم على الوحدة السكنية سيكون حصراً عبر بوابة اور الالكترونية من خلال الرابط ادناه .
https://apartmentrequest.alshuhadaa.gov.iq