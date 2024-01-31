2024-01-31 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تنفيذ ملاكاتها عمليات ضبط لحالات تجاوز وبيع عقارات تعود ملكيتها للدولة تصل قيمتها إلى أكثر من ثمانية مليارات دينار، والتعاقد لتجهيز آليات بأسعار مبالغ بها في محافظة نينوى.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملاكات مديرية تحقيق نينوى ضبطت تجاوز الجمعية التعاونية لإسكان رجال الأعمال في المحافظة على أراض زراعية عائدة للدولة تبلغ مساحتها (135) دونماً"، مبينة، "قيام الجمعية بتقطيع الأرض المملوكة لوزارة المالية إلى (364) قطعةً وبيعها بمبلغ (8,372,000,000) مليارات دينار، دون استحصال الموافقات الأصولية، وتم ضبط أوليات الجمعية وتنظيم محضر أصولي بها في دعوى جزائية، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص".وأضافت، أنه "تم رصد مغالاة في أسعار عقد تجهيز آليات تخصصية بمبلغ (2,397,286,000) مليار دينار لمديرية طرق وجسور نينوى"، مبينة، "قيام ديوان المحافظة بتوجيه دعوة مباشرة إلى شركة مقاولات وتجارة عامة لتجهيز (شفلات وقلابات وكريدر وحادلة) بطريقة مخالفة للقانون، فضلاً عن مخالفتها الآلية الاسترشادية ومعايير الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط".ولفتت إلى "عدم توجيه دعوة مباشرة للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في وزارة التجارة للتعاقد معها حسب توصية لمديرية طرق وجسور نينوى؛ بعدها الجهة المستفيدة"، والأسعار المطروحة من قبلها جاءت مقاربة للأسعار السائدة في الأسواق المحلية".