المعارك الشيقة بانتظار عشاق لعبة HONOR OF KINGS عند إطلاقها في 21 فبراير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2024-01-31 16:45:13 - المصدر: Honor of Kings

بطولة Honor of Kings القائمة على الدعوة ستنعقد في شهر مارس مع مجموع جوائز قدره 300 ألف دولار أمريكي

31 يناير 2024: أعلنت Level Infinite ومجموعة TiMi Studio Group اليوم أن لعبة Honor of Kings ستصبح متوفرة على أجهزة Android وiOS بتاريخ 21 فبراير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم إصدار Honor of Kings لعبة الموبا على الجوال في البداية بشهر نوفمبر 2015، وأصبحت تُعرف كأكثر لعبة موبا على الجوال نشاطاً على الهواتف المحمولة في العالم. وستجلب اللعبة لعشاقها عند إطلاقها في 21 فبراير 2024 المعارك الشيقة التي تتميز بها Honor of Kings والتصميم الرائع وقائمة الأبطال المتنوعة التي من المؤكد أنها ستستقطب مجموعة جديدة وواسعة من المعجبين.

وأظهر عشاق اللعبة ترقبهم من خلال مشاركة أكثر من مليون لاعب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا الشرقية وجنوب آسيا في برنامج التسجيل المسبق الذي يستمر حتى إطلاق اللعبة. وتشمل المكافآت التي سيحصل عليها اللاعبون بمجرد تحقيق إنجازات محددة داخل اللعبة:

Ying ، أحد أبطال اللعبة المميزين

، أحد أبطال اللعبة المميزين مظهر الشرابة القرمزية الخاصة بشخصية Ying

500 ماسة

2000 من أجزاء أركانا

5000 قطعة نقدية

كافة أبطال اللعبة متوفرين مجاناً لفترة زمنية محدودة

للتسجيل المسبق والاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بالمكافآت، يرجى زيارة:

https://www.honorofkings.com/pre-register/ar/

استمر فريق تطوير لعبة Honor of Kings على مدار السنوات الثمانية الماضية بتطوير وتحسين تجربة لعبة Honor of Kings. واستلهم من الملاحظات التي استنتجها من مليارات المباريات التي تم لعبها ليحقق التوازن المثالي بين السرعة والاستراتيجية وليقدم تجربة لعبة الموبا على الجوال الأكثر إمتاعاً وإرضاءً وسلاسةً على الهاتف المحمول للجميع.

ولإظهار التزامهم تجاه مجتمع اللعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قام فريق Honor of Kings بتزويد اللعبة بالنصوص باللغة العربية داخل اللعبة وسيقوم بنشر خوادم إقليمية لضمان تجربة اللعب السلسة والمستقرة. وبالإضافة إلى تركيزهما على متطلبات اللاعبين المحليين، ستطلق كل من Level Infinite ومجموعة TiMi المزيد من المحتوى مستقبلاً الذي يشمل الفعاليات والمهرجانات الثقافية المحلية، بالإضافة إلى التعاونات مع أبرز المواهب المرموقة في المنطقة.

وسيتم إغناء المحتوى المحلي من خلال المزيد من التعاونات مع الفنانين والمشاهير الموسيقيين عالمياً. وشهدت مثل هذه الشراكات السابقة مقطوعة موسيقية رائعة من تأليف هانز زيمر وجو هيسايشي ومؤخراً دي جي ألوك.

قال رئيس نشر الأسواق الناشئة في تنسنت، هيرمان زاو: "عملنا بشكل وثيق مع زملائنا في مجموعة TiMi لنزود مجتمعنا بأفضل إصدار ممكن من اللعبة. وسواء كانوا من عشاق ألعاب الموبا على الجوال ذوي الخبرة أو الوافدين الجدد إلى هذا النوع من الألعاب، يعتبر اختبار اللعبة بعد تعديلها لتصبح ذات محتوى محلي يضم برنامج تعليمي شامل، برهان على التركيز الذي نوليه لتلبية احتياجات لاعبينا، ويسرنا أن نرحب بلعبة Honor of Kings المتميزة".

يستمر برنامج الرياضات الإلكترونية للعبة Honor of Kings في التطور والتوسع مع مخططها باستثمار 15 مليون دولار أمريكي لبناء منظومة شاملة للرياضات الإلكترونية حول العالم. وسيتضمن ذلك البطولات المحلية والعالمية المصممة خصيصاً لمنح المزيد من اللاعبين والفرق فرصة المشاركة أينما كانوا.

سيتم إطلاق هذا البرنامج مع سلسلة المنافسات العالمية القائمة على الدعوة. وستتم استضافة الموسم الأول منه في إسطنبول بشهر مارس، حيث ستشهد المنافسة الدولية القائمة على الدعوة مشاركة ثمانية فرق من البرازيل وتركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة للحصول على فرصة للتقدم في سلسلة المنافسات والحصول على حصة من مجموع الجوائز البالغ 300 ألف دولار أمريكي.

ستشهد نهاية العام أبرز فعالية في برنامج الرياضات الإلكترونية العالمي وهي بطولة Honor of Kings القائمة على الدعوة، حيث ستتنافس الفرق من جميع أنحاء العالم للفوز بلقب أعرق بطولة.