2024-01-31 16:48:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأكدت مديرية سكك حديد المنطقة الغربية، اليوم الأربعاء، مواصلة العمل لتشغيل خط الفلوجة - الرمادي، مبينة أن المسافة المتبقية منه تبلغ 11 كيلومترا.وقال مدير المديرية أحمد صالح حمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكوادر الفنية والهندسية للمديرية في الرمادي، باشرت بتأهيل المرحلة الأولى من خط سكك الحديد بين الفلوجة وبغداد وتم تسيير قطار المسافرين، وتمت المباشرة أيضاً بالمرحلة الثانية ابتداء من الفلوجة إلى الرمادي غرباً بمسافة 63 كيلومتراً؛ لكثرة الأضرار نتيجة العمليات الإرهابية التي تعرضت لها المحافظة".وأشار حمد، إلى أنه "يوجد تعاون كبير من قبل الأجهزة الأمنية التي نفذت حملة مسح كاملة على طول المسار، تحسباً لوجود عبوات ناسفة أو ألغام من مخلفات داعش الإرهابي ورفع جميع التجاوزات الموجودة".وتابع، أن "القطار ينقل مئة مسافر يومياً بين بغداد والفلوجة وبأسعار رمزية، واتخاذ هذا المسار يؤمن سرعة الوصول إلى الأماكن المقصودة".وأكد، أنه "بعد أن تم تشغيل المرحلة الأولى بين الفلوجة وبغداد، نواصل العمل في المرحلة الثانية، ولم يبق إلا 11 كم منها من أصل 63 كم، وسنعلن المباشرة بها قريبا وتتمثل بخط فلوجة - رمادي غرباً وصولاً الى منطقة الخمسة كيلو"، منبهاً، بأن "الاستقرار الأمني ساعد بشكل كبير في إعادة تشغيل القطار وكذلك سيسهم في تخفيف الزخم عن المناطق التي يمر بها من خلال نقل المسافرين ونقل وشحن البضائع".