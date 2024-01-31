مجلس وزراء إقليم كوردستان: لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير تعديل الموازنة 

2024-01-31 17:00:52 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، أن الإقليم يستحق أن يتلقى حصته من الموازنة ولا سيّما رواتبه، بعد أن أوفى بكل ما عليه من التزامات، وذلك أسوة بجميع أنحاء العراق، لا سيّما وأن هذه التأخيرات والذرائع والحجج والإجراءات أدت إلى تأخر صرف الرواتب المستحقة لمدة طويلة، مما انعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين، وأن على وزارة المالية الاتحادية تنفيذ القرار الأخير لمجلس الوزراء الاتحادي في أسرع وقت، مبيناً أن على مجلس الوزراء الاتحادي المصادقة على تعديل قانون الموازنة بالشكل المتفق عليه وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، حيث "لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير تعديل قانون الموازنة، وأداء مسؤولياتها في تأمين حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية حسبما مثبت في الدستور"