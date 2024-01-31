وزير الزراعة يصل إلى تركيا

2024-01-31 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة تلبية لدعوة رسمية.وقالت سفارة جمهورية العراق في أنقرة ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الزراعة عباس جبر المالكي، وصل ،مساء اليوم إلى العاصمة التركيَّة أنقرة، تلبية لدعوة وجهها إليه نظيره التركي إبراهيم يوماكلي".وأضاف البيان، أن "الوزيرين سيعقدان يوم غد الخميس، لقاءً ثنائياً لبحث أطر التعاون الزراعي المُشترك بين البلدين الجارين".