2024-01-31 17:30:45 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكدت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، أن دماء شهداء وضحايا فاجعة الأول من شباط في أربيل في الذكرى السنوية العشرين لها، "أصبحت باعثاً على تعزيز روح التعايش والوئام وتوحيد صفوف شعب كوردستان أكثر"، مشددةً على "ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، ونأمل أن تكون هذه الذكرى حافزاً على تمتين سيادة كوردستان وتوحيد صفوف شعبنا"