أجهزة سامسونج الرقمية تحصل على شهادة اعتماد "تقليل البصمة الكربونية" من قبل كاربون ترست

2024-01-31 17:32:29 - المصدر: سامسونج

الشهادة تعتمد على قياسات كاملة لمعدلات ثاني أكسيد الكربون طوال دورة حياة 10 طرازات من الأجهزة المنزلية المختلفة

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن حصول 10 طرازات من منتجاتها، بما في ذلك الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء، على شهادة اعتماد "تقليل البصمة الكربونية" من قبل "كربون تراست". ويأتي منح هذه الشهادة من قبل كاربون ترست بعد قياس معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمنتجات استنادًا إلى المعيار العالمي PAS 2050:2011.

وتعليقًا على ذلك، قال السيد جيونج سونج مون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم الأجهزة الرقمية في سامسونج: "يعد حصول أجهزتنا المنزلية على شهادة البصمة الإلكترونية إنجاز هام للغاية بالنسبة لنا".

وتُعتبر منظمة كاربون تراست- Carbon Trust التي تأسست في المملكة المتحدة وتعمل على مستوى عالمي، استشاريًا مناخيًا يهدف إلى تسريع التحول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، وتقوم بتوثيق بصمة الكربون للمنتجات وفقًا للمعايير الدولية.

يذكر أن منتجات سامسونج التي حصلت على الشهادة قد مرت بتقييم البصمة الكربونية الناتجة عن دورة حياة المنتج منذ مرحلة استخراج المواد الخام حتى التصنيع والتوزيع والاستخدام وصولاً إلى التخلص النهائي من المنتج. لذلك حازت 10 طرازات من منتجات سامسونج على شهادة تقليل البصمة الإلكترونية، وتضمنت هذه المنتجات؛ ثلاث طرازات لثلاجات BMF وطراز واحد لمكيف الهواء WindFree للمنازل يتم بيعها في أوروبا، وستة طرازات لغسالةBespoke Grande يتم بيعها في كوريا.

وتخطط سامسونج إلى استخدام الأرقام التي حصلت عليها من وكالة "كاربون ترست" العالمية لإدارة وتقييم انبعاثات الكربون من إنتاج طرازات جديدة من هذه الأجهزة المنزلية في المستقبل.