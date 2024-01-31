مصفى الشمال يعلن إكمال وحدة التكرير وتصاعد الأعمال ببقية الوحدات الإنتاجية

2024-01-31 17:36:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأعلن مدير مشروع إعمار وتأهيل مصفى الشمال المهندس هادي صالح ظاهر ، اليوم الأربعاء، عن إكمال وحدة التكرير واستمرار الأعمال بوحدات تحسين البنزين، وفيما حدد موعد التشغيل التجريبي لوحدة الـ O3 أشار إلى أن طاقة المصفى الإنتاجية ستصل إلى 150 ألف برميل يومياً بعد إتمام تأهيله.وقال ظاهر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حملة إعمار وتأهيل مصفى الشمال مستمرة بكافة وحداته الإنتاجية حيث تم إكمال تأهيل وحدة التكرير بالكامل وحاليا هي قيد التشغيل التجريبي، واستطعنا أن ننتج من هذه الوحدة أربعة منتجات رئيسية وبظروف تشغيلية جيدة جدا".وأضاف، "كما أن العمل مستمر حالياً في وحدة هدرجة النفثا 3.O ، ويجري إنهاء وتشطيبات الأعمال النهائية لإدخالها إلى العمل خلال مدة أقصاها 7 أيام من التشغيل التجريب".وأضاف ظاهر، أن "العمل في بقية الوحدات مستمر لتأهيلها وخاصة في وحدة تحسين البنزين 6.O ووحدة التحلية 9.O وكذلك الغاز السائل ".وتابع أن "العمل جار بوتيرة عالية وبجهود جبارة من قبل الكوادر الوطنية والشركات المساندة ، ومن المؤمل أن يكتمل منتصف هذه العام إكمال كافة الوحدات الانتاجية ضمن المسار الذي رسم لهذا المشروع وضمن خطة العمل والجدول الزمني المقر من قبل إدارتي الشركة والمشروع".وأشار إلى "أننا سنتمكن بعد عمليات التأهيل من استعادة كافة الطاقات الإنتاجية لهذه الوحدات حيث ستصل الطاقة الإنتاجية لمصفى الشمال 150,000 برميل في اليوم وهي بحجم الطاقة التصميمية " ،لافتاً إلى أن "العمل جار على قدم وساق وبنظام الشفتين لاستعادة ما تبقى من وحدات وتأهيل مصفى الشمال".